Реал змінив думку щодо повернення Рамоса

Реал Мадрид може взимку повернути Серхіо Рамоса на "Сантьяго Бернабеу".

Про це повідомляє El Gol Digital.

Президент "вершкових" Флорентоно Перес погодився на повернення гравця. Очікується, що підписання відбудеться в зимове трансферне вікно. Він повинний замінити травмованих центральних захисників – Давіда Алабу та Едера Мілітау.

Рамос виступав за Реал з літа 2005 по літо 2021 року. Він провів за мадридський клуб у всіх турнірах 671 матч, в яких забив 101 гол і віддав 40 гольових передач.

Минулий сезон оборонець провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.

Раніше ексзахисник Реала Начо Фернандес заявив, що він не повернеться до Мадриду, якщо клуб, вихованцем якого він є, попросить його про це.