Металіст 1925 здійснив перший трансфер після вильоту з УПЛ

Металіст 1925 оголосив про підписання лівого півзахисника Сергія Стеня.

Про це повідомив офіційний сайт харківського клубу.

Сторони підписали контракт на 2 роки. Окрім Епіцентра, Стень виступав за професійному рівні за Карпати та Мункач.

Зазначимо, що це перше підписання Металіста 1925 після вильоту в Першу лігу. Нещодавно "ТаТоТаке" повідомляло, що харків’яни підписали ексзахисника Ворскли, Дніпра-1 та Карпат.

Напередодні Металіст 1925 задонатив майже два мільйони гривень у фонд Сергія Притули.