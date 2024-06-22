Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 здійснив перший трансфер після вильоту з УПЛ

Игорь Чернявский — 22 червня, 16:08
Металіст 1925 здійснив перший трансфер після вильоту з УПЛ

Металіст 1925 оголосив про підписання лівого півзахисника Сергія Стеня.

Про це повідомив офіційний сайт харківського клубу.

Сторони підписали контракт на 2 роки. Окрім Епіцентра, Стень виступав за професійному рівні за Карпати та Мункач.

Зазначимо, що це перше підписання Металіста 1925 після вильоту в Першу лігу. Нещодавно "ТаТоТаке" повідомляло, що харків’яни підписали ексзахисника Ворскли, Дніпра-1 та Карпат.

Напередодні Металіст 1925 задонатив майже два мільйони гривень у фонд Сергія Притули.

Епіцентр Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга

Металіст 1925

Український клуб задонатив Притулі майже 2 мільйони гривень
Металіст 1925 підписав українця, який виступав у Ла Лізі
Металіст 1925 готовий розпрощатися зі своїм капітаном
Президент Металіста 1925: Український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном
Шість клубів УПЛ заявили другі команди на чемпіонат Другої ліги

Останні новини