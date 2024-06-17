Металіст 1925 підписав українця, який виступав у Ла Лізі

Харківський Металіст 1925 підписав колишнього захисника Ворскли та Дніпра-1 Василя Кравця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Футболіст офіційно приєднається до клубу 1 липня. Угода розрахована на 2 роки.

Кравець — вихованець львівських Карпат. У сезоні-2022/23 26-річний латераль уже працював під керівництвом Віктора Скрипника у Ворсклі.

Варто зазначити, що Василь має досвід виступу в іспанській Ла Лізі. З 2019 по 2022 роки гравець захищав кольори Леганеса. У вищому іспанському дивізіоні Кравець взяв участь у 6 поєдинках.