Ярмоленко пояснив, чому Мілевський був дуже сильним нападником

Ветеран київського Динамо Андрій Ярмоленко похвалив Артема Мілевського. Він визнав, що це був один із найкращих нападників, з якими довелося грати йому за кар'єру.

Про це Ярмоленко сказав у подкасті Дениса Бойка.

"Мілевський – це топ. Такого нападника я не зустрічав ніде в Європі. Він чудово чіплявся за м'яч, тонко відчував футбольні моменти. Артем у своєму праймі взагалі топовий", – сказав вінгер.

Андрій також пригадав інших футболістів високого рівня, з якими йому довелося пограти за "біло-синіх".

"Роман Єрьоменко. До речі, зустрічався з ним в ОАЕ. Іноді списуємося. Мілош Нінкович. Якщо пригадати захисників, то це Євген Хачеріді. Я вважаю, що він не використав свій потенціал і на 30%. Сучасне Динамо? Однозначно Буяльський. Шапаренко та Ванат", – заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, завтра, 14 травня, Динамо зіграє у фіналі Кубку України проти Шахтаря. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Динамо.