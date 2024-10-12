Гравці на полі віддали всі сили та здобули результат: Ребров – про перемогу над Грузією

Наставник збірної України Сергій Ребров відмітив, що перемога над Грузією стала можливою через те, що всі гравці, які виходили на поле, виклалися на максимум.

Його слова цитує пресслужба Української асоціації футболу.

"Я завжди сконцентрований на грі, не відволікаюся на якісь побічні фактори. І сьогодні, й у минулому я був зосереджений на грі. Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий. Чому була інша енергія, ніж проти Чехії? Можливо, ви не бачили, а я бачив. Особливо в другому таймі проти Чехії. Ми нанесли 20 ударів, але програли гру. Ми за два поєдинки пропустили п’ять м’ячів. Дуже важко перемагати, коли ти пропускаєш тричі. Тож я не здивований, адже бачив бажання гравців. Найважливіше було зробити результат. Сьогодні це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі", – сказав Ребров.

Головний тренер "синьо-жовтих" розповів і про те, як команда готувалася стримувати лідера суперників Хвічу Кварацхелію.

" У збірної Грузії дуже швидкі й технічні гравці атаки. Ми намагалися, щоб вони якомога менше отримували м’яч обличчям до наших воріт, тому грали ближче. Як ви бачили, у другому таймі Хвіча опускався глибше. Це було для нас краще, адже це гравець із високими індивідуальними якостями", – зізнався він.

Також Ребров оцінив дебют Івана Калюжного.

"Я Івана знаю дуже давно, знаю його якості. Він працював зі мною та моїми помічниками, коли був у Динамо. Коли він виходить на поле, то забуває про все. Він показав сьогодні, що дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м’ячів. Цей виклик він заслужив, у цьому хлопці я впевнений. Він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні. Степаненко? Я вдячний Тарасу. Він приїхав до збірної, він професіонал, ретельно готувався до гри. На жаль, у нього травма, яка потребує більше часу. Ми не могли на нього розраховувати сьогодні, але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру. Ми розраховуємо на нього", – додав Ребров.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.