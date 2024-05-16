Ребров — про нове покоління збірної: Гравці більше займаються самостійно

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров вважає, що сучасне покоління українських футболістів, таких як Віктор Циганков, Артем Довбик і Михайло Мудрик, відрізняється від минулих тим, що більше працює над собою самостійно.

Про це він повідомив у інтерв'ю українській версії Forbes.

"Зараз гравці більше займаються собою. Футболісти, які приїжджають до табору збірної, постійно ходять до тренажерного залу та готують себе до гри самостійно. Багато хто привозить своїх фізіотерапевтів і тренерів, які й складають їм програми підготовки. Раніше такого не було. Раніше людина була футболістом лише під час тренування і самої гри. Зараз гравці більше сфокусовані на підготовці. Вони знають, як важливо не втрачати час", — сказав наставник.

Також 49-річний український тренер вважає, що вінгер лондонського Челсі Мудрик є прикладом справжнього патріота Батьківщини та своєю грою дуже допоміг національній команді.

Нагадаємо, Челсі попри травму Михайла Мудрика, який вийшов з перших хвилин, але не дограв поєдинок, переміг Брайтон.

Раніше Ребров розповів, коли планує оголосити заявку збірної України на Євро-2024.

Турнір пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.