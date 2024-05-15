Челсі попри травму Мудрика переміг Брайтон, Ман Юнайтед здолав Ньюкасл: Результати матчів АПЛ

15 травня були зіграні два перенесені матчі у межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024

Челсі на виїзді здобув перемогу над Брайтоном. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Голами у складі лондонців відзначились Коул Палмер та Крістофер Нкунку. Зазначимо, що француз з'явився на полі на 42 хвилині, замінивши українця Михайла Мудрика, який отримав травму з підозрою на струс мозку. Єдиний гол Брайтона був забитий на 90+8 хвилині Денні Велбеком.

Манчестер Юнайтед переміг Ньюкасл. Матч завершився з рахунком 3:2.

Чемпіонат Англії — АПЛ

34 тур, 15 травня

Брайтон — Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Палмер 34, 0:2 — Нкунку 64, 1:2 — Велбек 90+8





Манчестер — Юнайтед 3:2 (0:1)

Голи: 1:0 — Мейну 31, 1:1 — Гордон 49, 2:1 — Діалло 57, 3:1 — Гейлунн 84, 3:2 — Голл 90+2