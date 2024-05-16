Ребров: Мудрик — патріот України, який дуже допоміг збірній в останніх матчах

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає, що вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик є прикладом справжнього патріота Батьківщини та своєю грою дуже допоміг національній команді, не зважаючи на проблеми в клубі.

Про це він повідомив у інтерв'ю українській версії Forbes.

"Коли футболісти приїжджають в табір збірної, то забувають про свої клуби. Проблеми в клубах — проблеми клубів. Вони є майже у всіх гравців. Мудрик дуже допоміг нам в останніх матчах попри критику вболівальників. Він — патріот України. І граючи в футболці збірної, він ніколи не думатиме про щось інше, крім перемоги", — заявив наставник.

Нагадаємо, Челсі попри травму Мудрика, який вийшов з перших хвилин, але не дограв поєдинок, переміг Брайтон.

Тренер лондонців Маурісіо Почеттіно розповів, чи зможе Михайло зіграти в завершальному турі АПЛ.

Раніше Ребров розповів, коли планує оголосити заявку збірної України на Євро-2024.

Турнір пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.