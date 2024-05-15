Підозра на струс мозку: Мудрик не зміг продовжити матч АПЛ проти Брайтона

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик через травму не зміг продовжити матч 34 туру АПЛ проти Брайтона.

Українець з'явився у стартовому складі команди. Наприкінці першого тайму гравець зіштовхнувся головою із захисником Брайтона Таріком Лемпті та впав на газон.

Медики лондонців протягом кількох хвилин надавали допомогу Михайлу. У підсумку Мудрика замінили на француза Крістофера Нкунку на 42 хвилині зустрічі за рахунку 1:0.

Заміна була проведена у зв'язку з підозрою на струс мозку в українського футболіста.

Зазначимо, Мудрик провів у поточному сезоні 41 матч у всіх турнірах, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше ми повідомляли про травму іншого гравця збірної України Георгія Судакова, який не зміг взяти участь у фіналі Кубку України. Пізніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що ушкодження не завадить футболісту зіграти на Євро-2024.



