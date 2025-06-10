Ребров розповів про підготовку збірної до матчу із Новою Зеландією

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров розповів про підготовку команди до поєдинку товариського турніру Canadian Shield з Новою Зеландією.

Про це інформує телеграм-канал "ВЗБІРНА".

За словами головного тренера збірної, команда налаштована реабілітувати за поразки в останніх матчах.

"Ми готуємося дуже серйозно, потрібно поважати суперника, але зосередитися на нашій грі та на наших помилках. Треба розуміти, як ми будемо намагатися обіграти цю команду", – заявив Ребров.

Також головний тренер зауважив, що в гравців національної збірної немає багато часу на підготовку до матчів та повноцінний тренувальний процес. За словами Реброва, дуже важливо, аби всі футболісти приїжджали в табір збірної з потрібним настроєм.

"В національній збірній в тебе немає місяця на підготовку. Гравці приїжджають, в нас навіть немає тренувального процесу. Я не можу сказати, що там гравці робили ці помилки. Ми намагаємося працювати, хоча часу недостатньо. Дуже важливий настрій гравців. Коли ми граємо за Україну, це зовсім інша справа", – заявив наставник збірної України.

Зустріч України та Нової Зеландії відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Початок о 23:50 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної може пропустити матч із Новою Зеландією.