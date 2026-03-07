З Еміратів вже надходять пропозиції: Ребров – про майбутнє у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про своє майбутнє у національній команді.

Його слова передає Nemzeti Sport.

"Мій контракт зі збірною України закінчується перед чемпіонатом світу. Якщо ми вийдемо туди, очевидно, я залишуся на тренерській лаві. Якщо ні – тоді подивимося. З Еміратів вже надходять пропозиції, спокушають астрономічними сумами, але скажу чесно – наразі мені не дуже хочеться повертатися туди, я прагну більш серйозного виклику", – розповів Ребров.

З 2021 по 2023 рік фахівець очолював Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів. Контракт тренера зі збірною України завершується 31 липня цього року.

Збірна України під керівництвом Реброва проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що головний тренер юнацької збірної України U-19 запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Трабзонспора.