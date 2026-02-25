Дружина тренера збірної України вразила мережу яскравим образом у день народження

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва, Анна, потішила підписників новими кадрами зі святкування свого дня народження.

Обраниця наставника національної команди опублікувала в Instagram яскравий фотосет, у якому постала в ефектній червоній сукні, що підкреслила її витонченість та стиль.

Образ доповнив розкішний букет білих троянд, який додав світлинам особливої атмосфери свята.

Анна позувала з посмішкою, демонструючи святковий настрій та елегантність. Фото швидко зібрали безліч вподобань і теплих привітань від друзів та підписників.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що головний тренер юнацької збірної України U-19 запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Трабзонспора.