Мудрик підтвердив, що більше не зіграє за Челсі в цьому сезоні

Український вінгер Михайло Мудрик повідомив, що клубний сезон для нього завершений після травми голови, яку він зазнав у матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"На жаль, сезон для мене закінчено. Дякую всім за ваші повідомлення, я почуваюся краще. Побачимося в наступному сезоні, "сині". Це частина гри, чи не так", — написав Мудрик.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму поєдинку гравець зіштовхнувся головою із захисником суперника Таріком Лемпті та впав на газон.

Зазначимо, що Мудрик є одним із лідерів збірної України. Поки, не відомо чи завадить травма українцеві зіграти на Євро-2024. Турнір розпочнеться 14 червня.

Раніше ми повідомляли про травму іншого гравця національної команди Георгія Судакова, який не зміг взяти участь у фіналі Кубку України. Пізніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що ушкодження не завадить футболісту зіграти на Євро-2024.