Ексфорвард Карпат назвав найнебезпечнішого гравця Ференцвароша

Вихованець Ференцвароша та колишній нападник львівських Карпат Сергій Кузнецов вважає, що гравцям київського Динамо слід приділити особливу увагу до півзахисника Ференцвароша Мохаммада Абу-Фані.

Цитує Кузнецова "Український футбол".

"Усю гру команди веде ізраїльтянин Мохаммад Абу-Фані. Він, коли потрібно, розганяє атаки чи навпаки, може притримати м'яч. Періодами непогано виглядають гравці атаки Матеус Салданья і Варга Барнабаш. Наприклад, минулого сезону дуже потужно виглядав Маркіньос, але він покинув команду, а ось повноцінно замінити цього бразильця не вийшло", – сказав Кузнецов.

Зазначимо, що у поточному сезоні Абу-Фані відіграв 17 матчів, в яких відзначився 1 голом та 3 асистами.

Поєдинок киян з угорським клубом відбудеться завтра, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, кияни поки не набрали очок в турнірній таблиці Ліги Європи, поступившись у трьох стартових турах Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) і Ромі (0:1). Ференцварош здобув 3 очки, здолавши Ніццу (1:0). У інших матчах угорський колектив поступився Тоттенгему (1:2) і Андерлехту (1:2).