Ковалець: Думаю, завдяки "Класичному" в багатьох країнах світу оцінили рівень УПЛ

Український тренер Сергій Ковалець вважає, що нещодавній матч між Шахтарем та Динамо на весь світ показав високий рівень чемпіонату України.

Своїми враженнями від "Класичного" у 28 турі УПЛ ексдинамівець поділився в інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, це була чудова афіша — Шахтар проти Динамо — головний матч другої частини сезону. Киянам потрібна була перемога, щоб зберегти інтригу до кінця першості.

Напруга у матчі відчувалась до останніх хвилин, але результат такий, як є. Думаю, варто привітати Динамо з хорошою грою, адже у непростий час, у час війни, цей матч дивились у багатьох країнах світу. Думаю, вони оцінили рівень нашої УПЛ", — сказав Ковалець.