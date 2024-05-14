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Ковалець: Думаю, завдяки "Класичному" в багатьох країнах світу оцінили рівень УПЛ

— 14 травня, 20:50
Ковалець: Думаю, завдяки Класичному в багатьох країнах світу оцінили рівень УПЛ

Український тренер Сергій Ковалець вважає, що нещодавній матч між Шахтарем та Динамо на весь світ показав високий рівень чемпіонату України.

Своїми враженнями від "Класичного" у 28 турі УПЛ ексдинамівець поділився в інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, це була чудова афіша — Шахтар проти Динамо — головний матч другої частини сезону. Киянам потрібна була перемога, щоб зберегти інтригу до кінця першості.

Напруга у матчі відчувалась до останніх хвилин, але результат такий, як є. Думаю, варто привітати Динамо з хорошою грою, адже у непростий час, у час війни, цей матч дивились у багатьох країнах світу. Думаю, вони оцінили рівень нашої УПЛ", — сказав Ковалець.

Шахтар здобув мінімальну перемогу завдяки голу Георгія Судакова з пенальті та здобув 15-те чемпіонство в історії клубу. Вже завтра, 15 травня, кияни можуть зрівнятися з Динамо за кількістю національних трофеїв. Для цього їм потрібно перемагати Ворсклу у фіналі Кубку України.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Сергій Ковалець Шахтар Донецьк

Сергій Ковалець

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