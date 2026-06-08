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Клуб Першої ліги продовжив контракти з трьома гравцями

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 23:06
Клуб Першої ліги продовжив контракти з трьома гравцями
ФК Прикарпаття

Прикарпаття оголосило про продовження контракту з трьома гравцями команди.

Про це повідомила пресслужба представника Першої ліги.

Нові угоди з клубом уклали 25-річні захисники Олександр Жмуйда, Владислав Чушенко і Максим Проців. Усі троє приєдналися до "зелено-жовтих" минулого літа.

З того часу Проців провів 28 матчів у Першій лізі та Кубку України й віддав асист, Чушенко взяв участь у 27 поєдинках, забивши 2 голи й віддавши 2 результивні передачі, водночас Жмуйда виходив на поле 26 разів (1 гол та 2 асисти).

У сезоні-2025/26 клуб фінішував 6-м у турнірній таблиці Першої ліги, набравши 37 очок. Як відомо, чемпіоном першості стала Буковина

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