Сербія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція

У вівторок, 15 жовтня, молодіжна збірна України з футболу проведе гостьовий матч десятого туру кваліфікації Євро-2025 проти однолітків із Сербії.

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Поєдинок відбудеться у місті Стара Пазова у Спортцентрі ФСС. Початок гри – о 21:30 за київським часом. Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні.

Після дев'яти турів Україна впевнено очолює турнірну таблицю групи з 8 перемогами без нічиїх і однією поразок, маючи в активі 24 очки. Друге місце з 22 балами посідає Англія.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до фінальної частини.