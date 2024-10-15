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Молодіжна збірна України зіграє з Сербією в заключному матчі відбору на Євро-2025

Станіслав Лисак — 15 жовтня, 07:57
Молодіжна збірна України зіграє з Сербією в заключному матчі відбору на Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться заключний матч відбіркового етапу на молодіжний чемпіонат Європи-2025 між збірними України та Сербії.

Гра відбудеться на стадіоні "Спортскі центар" у місті Стара Пазова. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, Україна виграла вісім попередніх матчів у кваліфікації, поступившись лише Англії. Підопічні Уная Мельгоси вже гарантували собі путівку на континентальну першість.

Для перемоги в групі "синьо-жовтим" необхідно здобути бодай одне очко або розраховувати на осічку однолітків з Англії в грі з аутсайдером групи Азербайджаном.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина, що прийматиме турнір і 15 збірних, що пройдуть за результатами кваліфікації — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

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