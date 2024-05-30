Сент-Етьєн здолав Мец у першому матчі за право грати в Лізі 1

Сент-Етьєн вдома переміг Мец у першому матчі плей-оф за право грати у французькій Лізі 1.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

Плей-оф, фінал

Перший матч, 30 травня

Сент-Етьєн — Мец 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Сіссоко, 1:1 - 45 Траоре, 2:1 - 80 Кардона

Матч-відповідь відбудеться 2 червня.

Нагадаємо, Сент-Етьєн переміг Родез у півфінальному матчі за вихід в елітний дивізіон. Водночас Мец потрапив у перехідні матчі напрямку, оскільки посів 16 місце у Лізі 1 за підсумками сезону.