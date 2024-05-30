Сент-Етьєн здолав Мец у першому матчі за право грати в Лізі 1
Сент-Етьєн вдома переміг Мец у першому матчі плей-оф за право грати у французькій Лізі 1.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
Плей-оф, фінал
Перший матч, 30 травня
Сент-Етьєн — Мец 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Сіссоко, 1:1 - 45 Траоре, 2:1 - 80 Кардона
Матч-відповідь відбудеться 2 червня.
Нагадаємо, Сент-Етьєн переміг Родез у півфінальному матчі за вихід в елітний дивізіон. Водночас Мец потрапив у перехідні матчі напрямку, оскільки посів 16 місце у Лізі 1 за підсумками сезону.