Арбітриня отримала струс мозку в спарингу між чоловічими командами Меца та Фортуни Сіттард

Арбітриня Матильда Демонкай під час обслуговування товариського поєдинку між чоловічими командами французького Меца та нідерландської Фортуни Сіттард отримала струс мозку.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, це сталося під час бійки між гравцями. Вихід в контратаку гравця нідерландського колективу зупинив 28-річний захисник Меца Жессі Дамінге, смикнувши супротивника за футболку.

Внаслідок цього інциденту на 40-й хвилині зустрічі утворилася масова сутичка за участю футболістів. Французька арбітриня, намагаючись вгамувати гравців обох команд, впала на газон та отримала пошкодження голови.

Іронічно, що всі ці події відбувалися перед стіною маленької стадіонної споруди, на якій було написано: "Поважайте суддю".

Медична бригада оперативно надала Демонкей першу допомогу, після чого вона відновила роботу асистентки арбітра. Однак уже після перерви між таймами її замінив резервний суддя.

Сама гра завершилася перемогою "бордових" з рахунком 3:1. Клуби не прокоментували інцидент за участю арбітрині.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу-2026 американка Торі Пенсо обслуговувала матч між збірними Чехії та Південної Африки, ставши другою арбітринею в історії, яка працювала на чоловічому мундіалі.