Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Арбітриня отримала струс мозку в спарингу між чоловічими командами Меца та Фортуни Сіттард

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 13:31
Арбітриня отримала струс мозку в спарингу між чоловічими командами Меца та Фортуни Сіттард
Матильда Демонкай
Французька футбольна федерація

Арбітриня Матильда Демонкай під час обслуговування товариського поєдинку між чоловічими командами французького Меца та нідерландської Фортуни Сіттард отримала струс мозку.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, це сталося під час бійки між гравцями. Вихід в контратаку гравця нідерландського колективу зупинив 28-річний захисник Меца Жессі Дамінге, смикнувши супротивника за футболку.

Внаслідок цього інциденту на 40-й хвилині зустрічі утворилася масова сутичка за участю футболістів. Французька арбітриня, намагаючись вгамувати гравців обох команд, впала на газон та отримала пошкодження голови.

Іронічно, що всі ці події відбувалися перед стіною маленької стадіонної споруди, на якій було написано: "Поважайте суддю".

Медична бригада оперативно надала Демонкей першу допомогу, після чого вона відновила роботу асистентки арбітра. Однак уже після перерви між таймами її замінив резервний суддя. 

Сама гра завершилася перемогою "бордових" з рахунком 3:1. Клуби не прокоментували інцидент за участю арбітрині.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу-2026 американка Торі Пенсо обслуговувала матч між збірними Чехії та Південної Африки, ставши другою арбітринею в історії, яка працювала на чоловічому мундіалі.

Мец арбітриня

арбітриня

Українські арбітрині судитимуть матч кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
39-річна американка стане другою арбітринею в історії, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу
Молода італійська арбітриня стала зіркою соцмереж після робіт на матчах Серії D
Арбітриня позбавила жіночу збірну В'єтнаму перемоги у турнірі, зафіксувавши "примарний" офсайд
Арбітриня програла суд про звільнення через "грубе поводження" з боку чоловіка рефері

Останні новини