Пішов із життя колишній президент Меца, який керував клубом 37 років

На 94-му році життя перестало битися серце колишнього президента Меца Карло Молінарі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Зазначимо, що Молінарі обійняв посаду керівника французького клубу у 1967, після чого пробув на чолі "гранатових" 37 років.

Вважається, що за каденції Карло відбувся найкращий період Меца в історії клубу. Протягом цих років колектив двічі виграв Кубок Франції (1984 та 1988), Кубок французької ліги (1986 та 1996) та став віцечемпіоном Франції (1998), чого досі "гранатовим" не вдалося перевершити.

Окрім того, саме за час його президентства Мец сенсаційно розгромив каталонську Барселону (4:1) на "Камп Ноу" у межах матчу-відповіді першого раунду Кубку володарів кубків.

Нагадаємо, що напередодні у віці 94 років помер чемпіон НБА у складі Сент-Луїс Гокс Кліфф Хейган.