Динамівець Цітаішвілі забив третій гол у Лізі 1

Орендований у київського Динамо вінгер Георгій Цітаішвілі відзначився голом у матчі 29-го туру Ліги 1 проти Марселя.

25-річний футболіст вийшов у стартовому складі "темно-бордових" та на 49-й хвилині зустрічі відіграв один м'яч, повернувши інтригу – 1:2.

У компенсований час вінгер Марселя Хамед Траоре забив третій гол у ворота Меца, знявши питання про переможця. У підсумку команда Цітаішвілі програла з рахунком 1:3.

Зазначимо, що в поточному сезоні грузинський вінгер Меца відзначився п'ятьма результативними діями. На рахунку Георгія 3 голи та 2 асисти у 31 матчі в усіх турнірах.

Нагадаємо, що контракт Цітаішвілі належить київському Динамо. Орендна угода завершується 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що гравця хочуть підписати Ліон, Лілль, Лаціо та Вільярреал.