Сент-Етьєн переміг Родез і наблизився до повернення в Лігу 1

Один з найтитулованіших клубів Франції Сент-Етьєн переміг Родез у півфінальному матчі за вихід у Лігу 1.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Перший гол у поєдинку забив нападник Ірвін Кардона на 64 хвилині. А крапку в матчі поставив Натанаель Мбуку на 90+6 хвилині.

Ця перемога дозволила клубу вийти у фінал сітки, де він зіграє проти Меца, який посів 16 сходинку у французькому чемпіонаті.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

Підвищення у класі

Півфінал, 24 травня

Сент-Етьєн — Родез 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Кардона, 2:0 - 90+6 Мбуку

Нагадаємо, в останньому турі Ліги 1 Мец поступився чемпіону Франції ПСЖ.