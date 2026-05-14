Визначився другий французький клуб, який гарантував собі повернення до Ліги 1

Визначилася друга команда, яка гарантувала собі повернення в елітний дивізіон чемпіонату Франції.

Цим клубом став Ле-Ман, який після технічної перемоги над Бастією набрав 62 залікові бали та став недосяжним для найближчих переслідувачів.

Зазначимо, що клуб повернувся до Ліги 1 вперше з сезону-2009/10.

C’est officiel : nous sommes en @Ligue1 !!!



La Nuit de la Montée peut continuer 🤩#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/VNzZcr01LZ — LE MANS FC (@LEMANSFC) May 13, 2026

Раніше в еліту французького футболу повернувся Труа.

Третій квиток за вихід в елітну першість (або за збереження прописки) розіграють переможець пари Сент-Етьєн – Родез, а також команда, яка посяде 16-ту позицію у Лізі 1.