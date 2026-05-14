Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився другий французький клуб, який гарантував собі повернення до Ліги 1

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 17:26
Визначився другий французький клуб, який гарантував собі повернення до Ліги 1
x.com/Ligue1

Визначилася друга команда, яка гарантувала собі повернення в елітний дивізіон чемпіонату Франції.

Цим клубом став Ле-Ман, який після технічної перемоги над Бастією набрав 62 залікові бали та став недосяжним для найближчих переслідувачів.

Зазначимо, що клуб повернувся до Ліги 1 вперше з сезону-2009/10.

Раніше в еліту французького футболу повернувся Труа.

Третій квиток за вихід в елітну першість (або за збереження прописки) розіграють переможець пари Сент-Етьєн – Родез, а також команда, яка посяде 16-ту позицію у Лізі 1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Забарний опинився у збірній туру чемпіонату Франції
Забарний у складі ПСЖ став чемпіоном Франції
Ланс – ПСЖ. Де та коли дивитися матч 29 туру Ліги 1
Ланс – ПСЖ: прогноз на битву лідерів чемпіонату Франції
ПСЖ із Забарним обіграв Брест, Ліон Яремчука у більшості програв Тулузі у 33 турі Ліги 1

Останні новини