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Перша поразка представнику Андорри: огляд матчу Полісся – Санта-Колома

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 10:16
Полісся – Санта-Колома
Полісся – Санта-Колома
ФК Полісся

Житомирське Полісся зазнало шокуючої поразки в першому матчі кваліфікації Ліги конференцій від Санта-Коломи, яка представляє чемпіонат Андорри.

Номінальні господарі поля відкрили рахунок завдяки голу Олексія Гуцуляка, який вийшов віч-на-віч з голкіпером, але згодом дозволили суперникам не тільки відігратись, а й виграти матч.

Відеоогляд матчу Полісся – Санта-Колома

Ліга конференцій-2025/26
Кваліфікація, 2 раунд, 1 матч
24 липня

Полісся – Санта-Колома 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 21 Гуцуляк, 1:1 – 27 Ремолінс, 1:2 – 44 Креспо

Цікаво, що Полісся стало першою українською командою, яка програла представнику Андорри. До того ж цей матч взагалі став першим офіційним між клубами двох країн.

Матч-відповідь проти Санта-Коломи відбудеться 31 липня, стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. 

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер "вовків" Руслан Ротань.

ВІДЕООГЛЯД Ліга конференцій Полісся Санта Колома

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