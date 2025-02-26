Скромний Дюнкерк вийшов у півфінал Кубку Франції вперше з 1929 року
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У середу, 26 лютого, відбувся матч 1/4 фіналу Кубку Франції. Представник Ліги 1 Брест, який нещодавно вибув із Ліги чемпіонів, приймав скромний Дюнкерк.
Клуб із Ліги 2 сенсаційно здобув виїзну перемогу з рахунком 3:2.
Брест більше володів м'ячем, що дозволило в середині гри мати перевагу в два голи.
Дюнкерк не збирався здаватися, тому починаючи з 66-ї хвилини не лише відновив паритет, а й вирвав перемогу.
Кубок Франції – 1/4 фіналу
26 лютого
Брест – Дюнкерк 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 – Лаге (45), 2:0 – Камара (60), 2:1 – Сассо (66), 2:2 – Сангате (81), 2:3 – Сангате (85)
Зазначимо, що на шляху до півфіналу Дюнкерк також вибив Лілль та Осер. Для клубу це перший півфінал Кубку Франції з 1929 року. Дюнкерк був заснований у 1909 році.