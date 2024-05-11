Селтік оформив 54 чемпіонство Шотландії в дербі Старої фірми
Селтік виграв у 54-те чемпіонат Шотландії, здолавши у 36 турі в дербі Старої фірми непримиримих суперників Рейнджерс.
Гра завершилася з рахунком 2:1.
За господарів відзначився 23-річний півзахисник Метт О'Райлі. Як не дивно, але гості забивали двічі. Спочатку влучив у власні ворота 30-річний півзахисник Джон Ландстрем, а потім вже "кельтам" забив Сір'єль Дессер.
До речі, Ландстрем вдруге підвів команду, коли залишив її на 45+2 хвилині у меншості, отримавши пряму червону картку.
Чемпіонат Шотландії з футболу
Група "Чемпіонська"
36 тур, 11 травня
Селтік — Рейнджерс 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 35 О'Райлі, 2:0 - 38 Ландстрем (автог.), 2:1 - 40 Дессер
Вилучення: 45+2 Ландстрем
Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах зі своїми непримиренними суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс.
Нагадаємо, донецький Шахтар 11 травня зіграє з київським Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги. Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів». Початок — о 18:00 за київським часом. У разі перемоги в українському "класико" "гірники" можуть оформити чемпіонство.