Селтік оформив 54 чемпіонство Шотландії в дербі Старої фірми

Селтік виграв у 54-те чемпіонат Шотландії, здолавши у 36 турі в дербі Старої фірми непримиримих суперників Рейнджерс.

Гра завершилася з рахунком 2:1.

За господарів відзначився 23-річний півзахисник Метт О'Райлі. Як не дивно, але гості забивали двічі. Спочатку влучив у власні ворота 30-річний півзахисник Джон Ландстрем, а потім вже "кельтам" забив Сір'єль Дессер.

До речі, Ландстрем вдруге підвів команду, коли залишив її на 45+2 хвилині у меншості, отримавши пряму червону картку.

Чемпіонат Шотландії з футболу

Група "Чемпіонська"

36 тур, 11 травня

Селтік — Рейнджерс 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 35 О'Райлі, 2:0 - 38 Ландстрем (автог.), 2:1 - 40 Дессер

Вилучення: 45+2 Ландстрем

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах зі своїми непримиренними суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс.

Нагадаємо, донецький Шахтар 11 травня зіграє з київським Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги. Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів». Початок — о 18:00 за київським часом. У разі перемоги в українському "класико" "гірники" можуть оформити чемпіонство.



