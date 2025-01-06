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Селтік – найтитулованіший клуб світу, Динамо потрапило до двадцятки найкращих

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 15:59
Селтік – найтитулованіший клуб світу, Динамо потрапило до двадцятки найкращих
Гравці Селтіка
BBC

У фіналі Кубку шотландської ліги підопічні Роджерса здолали Рейнджерс та стали найтитулованішим клубом світу, здобувши свій 119-й трофей в історії.

Про це повідомляє статистичний портал Transfermarkt.

На другому місці рейтингу розмістився саме вічний конкурент "кельтів" з Глазго – 118 перемог у різноманітних турнірах.

Серед інших європейських топклубів найвищу позицію займає мадридський Реал, що виграв 78 трофеїв.

Зазначимо, що київське Динамо замикає двадцятку найкращих, маючи у своїй історії 53 нагороди.

Раніше столичний клуб оголосив список футболістів, що відправились на збори у Туреччину.

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Селтік

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