Селтік – найтитулованіший клуб світу, Динамо потрапило до двадцятки найкращих

У фіналі Кубку шотландської ліги підопічні Роджерса здолали Рейнджерс та стали найтитулованішим клубом світу, здобувши свій 119-й трофей в історії.

Про це повідомляє статистичний портал Transfermarkt.

На другому місці рейтингу розмістився саме вічний конкурент "кельтів" з Глазго – 118 перемог у різноманітних турнірах.

Серед інших європейських топклубів найвищу позицію займає мадридський Реал, що виграв 78 трофеїв.

Зазначимо, що київське Динамо замикає двадцятку найкращих, маючи у своїй історії 53 нагороди.

Раніше столичний клуб оголосив список футболістів, що відправились на збори у Туреччину.