Селтік затвердив О’Нілла повноцінним головним тренером

Мартін О'Нілл затверджений як повноцінний головний тренер шотландського Селтіка.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Шотландії.

Контракт із 74-річним північноірландським фахівцем розрахований на один рік із опцією продовження ще на сезон.

О'Нілла призначили тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера Селітка у січні поточного року, після чого він зумів привести команду до чемпіонства у драматичній боротьбі з Хартс. Після цього керівництво клубу вирішило зроби північноірландця повноцінним тренером команди.

До цього О'Нілл вже працював із Селтіком у 2000 – 2005 роках, і виводив команду в фінал Кубку УЄФА 2003 року. Також тимчасово очолював Селтік з жовтня до грудня минулого року, після чого ненадовго поступився місцем Вільфреду Нансі.