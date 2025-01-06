Динамо оголосило список футболістів, що відправились на збори у Туреччину

Київське Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.

Про це інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначимо, що серед 30 футболістів знайшлось місце для гравців молодіжного складу киян, серед яких В'ячеслав Суркіс та Роман Саленко.

Повний склад Динамо

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, В'ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик;

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко;

Нападники: Владислав Ванат, Едуардо Герреро, Матвій Пономаренко, Владислав Герич.

Раніше стали відомі спаринг-партнери Динамо у Туреччині.