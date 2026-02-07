Українська правда
Осасуна вирвала перемогу в Сельти у стартовому матчі 23 туру Ла Ліги

Софія Кулай — 7 лютого 2026, 00:08
Сельта – Осасуна
Ла Ліга

У п'ятницю, 6 лютого, стартував 23-й тур іспанської Ла Ліги-2025/26, у якому Сельта приймала Осасуну.

Команди не були щедрими на результативні удари у першому таймі. Автором єдиного м'яча став хорватський нападник Анте Будімір, який вивів гостей уперед.

По перерві господарям вдалось швидко повернутись у гру. Пенальті реалізував Борха Іглесіас.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 6 лютого

Сельта – Осасуна 1:2 (0:1)

Голи: Будімір, 35 – Іглесіас, 53 (п), Гарсія, 79

Завдяки цій перемозі Осасуна набирала 29 балів та наблизилась до Сельти, у якої 33 очки та 7-ма сходинка.

Решта ігор відбудуться протягом 7-9 лютого. Закриватиме тур поєдинок Вільярреала проти Еспаньйола (9 лютого о 22:00 за Києвом).

Лідер поточного сезону іспанської першості Барселона прийме 7 лютого Мальорку (о 17:15), а Жирона у цей день гостюватиме на полі Севільї (о 19:30). У цьому поєдинку слід бути обережним Владиславу Ванату, який висить на межі перебору жовтих карток.

