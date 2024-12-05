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Колумбійський захисник розірве контракт з Динамо

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 13:46
Колумбійський захисник розірве контракт з Динамо

Колумбійський захисник Браян Себальос взимку достроково розірве контракт з київським Динамо.

Про це повідомляє Pipe Sierra.

Гравець імовірно повернеться у бразильську Форталезу. Також зазначається, що ним цікавляться клуби МЛС.

Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо також ухвалило рішення про розірвання контракту з гравцем.

Нагадаємо, 23-річний захисник перейшов до складу киян у червні 2024 року. Він виступає за "біло-синіх" на правах оренди з бразильської Форталези. У поточному сезоні він відіграв 4 матчів та відзначився одним голом.

Напередодні Динамо розписало мирову з Олександрією. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.

Динамо Київ Браян Себальос

Браян Себальос

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