Динамо оголосило про припинення співпраці із колумбійським захисником
Браян Себальос
Фото Динамо Київ
Колумбійський півзахисник київського Динамо Браян Себальос залишив клуб.
Про це повідомляє пресслужба столичної команди.
Динамо подякувало Себальосу за проведений в Україні час та побажало успіхів у майбутній кар'єрі.
Колумбієць приєднався до "біло-синіх" влітку 2024 року на правах оренди з Форталези. З того часу Себальос зіграв три матчі за киян у чемпіонаті України, забивши один гол. Окрім того, на рахунку 23-річного футболіста 19 зіграних хвилин у матчі Ліги Європи проти Лаціо.
Себальос вже підписав трирічний контракт із Нью-Інгленд Революшн, який грає у МЛС.
Раніше можливість повернення до Динамо прокоментував колишній нападник команди Фран Соль, який наразі грає за АЕК.