Динамо оголосило про припинення співпраці із колумбійським захисником

Колумбійський півзахисник київського Динамо Браян Себальос залишив клуб.

Про це повідомляє пресслужба столичної команди.

Динамо подякувало Себальосу за проведений в Україні час та побажало успіхів у майбутній кар'єрі.

Колумбієць приєднався до "біло-синіх" влітку 2024 року на правах оренди з Форталези. З того часу Себальос зіграв три матчі за киян у чемпіонаті України, забивши один гол. Окрім того, на рахунку 23-річного футболіста 19 зіграних хвилин у матчі Ліги Європи проти Лаціо.

Себальос вже підписав трирічний контракт із Нью-Інгленд Революшн, який грає у МЛС.

Раніше можливість повернення до Динамо прокоментував колишній нападник команди Фран Соль, який наразі грає за АЕК.