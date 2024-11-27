Шовковський: Проти чеських команд грати дуже непросто

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський очікує непростого матчу проти Вікторії Пльзень у 5 турі Ліги чемпіонів.

Своїми думками про суперника наставник киян поділився на передматчевій пресконференції. Його слова наводить сайт Динамо.

"Результати команди говорять самі за себе. Вікторія Пльзень регулярно грає у єврокубках, постійно бореться за найвищі місця у чемпіонаті Чехії, не програла жодного поєдинку у нинішньому циклі – і кваліфікації, і в основному етапі Ліги Європи. Це говорить про її стабільність і агресивність. Словом, це дуже непростий суперник, що відчули на собі багато команд у Лізі Європи. Якщо говорити про мій досвід гравця і тренера, це зовсім різні речі. Можу сказати, що чеські команди завжди відрізнялися бійцівськими якостями, грати проти них завжди було непросто, й такі матчі завжди були цікавими для уболівальників", – сказав Шовковський.

Також "Сашо" розповів про кадрову ситуацію у своїй команді.

" У нас травмовані усі ті ж футболісти, які протягом останнього часу не могли допомогти команді – Шепелєв, Піхальонок, Ярмоленко, Себальйос. До них долучився Андрієвський, який захворів, а також, як ви знаєте, дискваліфікований Дубінчак", – підсумував тренер.

Нагадаємо, на початку сезону Вікторія вже зустрічалася з українською командою. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда Мірослава Коубека без особливих проблем пройшла Кривбас. Цікаво, що невдовзі після того в чеську команду перейшов нападник основний криворіжців Прінс Аду.

Матч між Динамо та Вікторією відбудеться завтра, 27 листопада. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.