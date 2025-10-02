Манчестер Сіті продовжить контракт з 21-річним бразильцем

Манчестер Сіті близький до підписання нової угоди з бразильським вінгером команди Савіньйо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Новий контракт 21-річного бразильця буде розрахований до літа 2031 року. Фінансові деталі наразі невідомі.

Улітку гравця прагнув підписати лондонський Тоттенгем, проте "містяни" відмовились від пропозиції "шпор", вважаючи її занадто малою.

Савіньйо перейшов у Манчестер Сіті влітку 2024 року з французького Труа за 25 мільйонів євро. Сезон-2023/24 він провів у оренді в іспанській Жироні, де був партнером по команді українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. Труа та Жирона входять до City Group.

У минулому сезоні на рахунку Савіньйо 3 голи та 13 асистів у 48 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість бразильця наразі оцінюється в 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 6 матчах.

