Манчестер Сіті продовжив контракт з 21-річним бразильцем

Манчестер Сіті підписав нову угоду з бразильським вінгером команди Савіньйо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт 21-річного бразильця буде розрахований до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Улітку гравця прагнув підписати лондонський Тоттенгем, проте "містяни" відмовились від пропозиції "шпор", вважаючи її занадто малою.

Савіньйо перейшов у Манчестер Сіті влітку 2024 року з французького Труа за 25 мільйонів євро. Сезон-2023/24 він провів у оренді в іспанській Жироні, де був партнером по команді українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. Труа та Жирона входять до City Group.

Трансферна вартість бразильця наразі оцінюється в 50 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 6 матчах.

