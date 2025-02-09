Ще один захисник Реала зазнав травми та не зіграє проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Реал втратив чергового захисника через травму, цього разу жертвою пошкодження став Лукас Васкес.

Про це "бланкос" повідомили на своєму сайті.

33-річний правий захисник травмувався під час мадридського дербі з Атлетико (1:1), в якому він провів на полі 81 хвилину.

Згідно з джерелом, у Васкеса діагностували пошкодження м'язів підколінного сухожилля лівої ноги. Через це він пропустить майбутній матч проти Манчестер Сіті у межах Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться 11 лютого.

У нинішньому сезоні Лукас Васкес вимушено став гравцем основного складу Реала через важку травму Дані Карвахаля. На рахунку іспанського футболіста 30 матчів, у яких він відзначився 2 голами та 5 асистами.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті поскаржився на кадрові проблеми своєї команди саме в лінії захисту.