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Ще один захисник Реала зазнав травми та не зіграє проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Олексій Погорелов — 9 лютого 2025, 18:43
Лукас Васкес
Лукас Васкес
Реал Мадрид

Реал втратив чергового захисника через травму, цього разу жертвою пошкодження став Лукас Васкес.

Про це "бланкос" повідомили на своєму сайті.

33-річний правий захисник травмувався під час мадридського дербі з Атлетико (1:1), в якому він провів на полі 81 хвилину.

Згідно з джерелом, у Васкеса діагностували пошкодження м'язів підколінного сухожилля лівої ноги. Через це він пропустить майбутній матч проти Манчестер Сіті у межах Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться 11 лютого.

У нинішньому сезоні Лукас Васкес вимушено став гравцем основного складу Реала через важку травму Дані Карвахаля. На рахунку іспанського футболіста 30 матчів, у яких він відзначився 2 голами та 5 асистами.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті поскаржився на кадрові проблеми своєї команди саме в лінії захисту.

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