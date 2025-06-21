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Збірна Польщі відмовилася від кандидатур Саутгейта та Сампаолі

Олег Дідух — 21 червня 2025, 16:04
Збірна Польщі відмовилася від кандидатур Саутгейта та Сампаолі
Гарет Саутгейт
Getty images

Польський футбольний союз (PZPN) відмовився від послуг двох іменитих тренерів – Гарета Саутгейта та Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє Meczyki.

За їхньою інформацією, полякам запропонували послуги трьох тренерів – Саутгейта, Сампаолі та Ненада Б’єліци. Проте перші дві кандидатури були відхилені. За словами президента PZPN Цезарія Кулеші, причина такого рішення – не у фінансовій стороні питання.

"Сампаолі? Я підкреслював з самого початку: ми не можемо дозволити собі запросити тренера з гучним ім’ям, який не знає наших футболістів. Ім’я – це не все. Знання складу – критично важливе.

Ми отримали пропозицію щодо Гарета Саутгейта, але слід пам’ятати: жоден іноземний тренер не дасть нам гарантії виходу на чемпіонат світу. Якби така гарантія була – я б підписав його одразу", – заявив Кулеша.

Нагадаємо, через конфлікт із Робертом Левандовським посаду головного тренера збірної Польщі покинув Міхал Пробеж. Раніше повідомлялося про те, що його може замінити Станіслав Черчесов.

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