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Колишній тренер збірної Англії отримав лицарський титул

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 11:21
Колишній тренер збірної Англії отримав лицарський титул
Гарет Сайтгейт
theguardian.com

Екстренер збірної Англії Гарет Саутгейт під Новий рік отримав почесний титул лицаря.

Про це повідомляє Talksport.

Відповідне розпорядження було підписано королем Великої Британії Карлом III.

Саутгейт отримав своє визнання за футбольні досягнення - збірна "трьох левів" двічі поспіль виходила до фіналу чемпіонату Європи, щоправда, в обох зазнала поразок.

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Нагадаємо, у 2020 році збірна Англії у серії пенальті програли Італії, а у 2024 поступились Іспанії.

Раніше повідомлялось, що колишній асистент Саутгейта очолив японський клуб.

збірна Англії Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт

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