Відомі претенденти на посаду нового головного тренера Евертона
Напередодні Евертон звільнив Шона Дайча
evertonfc.com
Стали відомі претенденти на посаду головного тренера Евертона після звільнення Шона Дайча.
Як повідомив журналіст Бен Джейкобс, очолити "ірисок" можуть Паулу Фонсека, який був звільнений з Мілана або Девід Моєс, який також відкритий для повернення в англійський клуб.
Водночас керівництву клубу цікавий Ґарет Саутґейт, але він зазначив, що не хоче очолювати команду посеред сезону.
Також розглялалася кандидатура Грема Поттера, але він очолив Вест Гем.
Раніше повідомлялося і про Жозе Моурінью, однак він не є претендентом. У нього не найкращі відносини з власниками Евертона, які є також власниками Роми, після спільної роботи в італійській команді.