Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомі претенденти на посаду нового головного тренера Евертона

Олексій Мурзак — 9 січня 2025, 19:24
Відомі претенденти на посаду нового головного тренера Евертона
Напередодні Евертон звільнив Шона Дайча
evertonfc.com

Стали відомі претенденти на посаду головного тренера Евертона після звільнення Шона Дайча.

Як повідомив журналіст Бен Джейкобс, очолити "ірисок" можуть Паулу Фонсека, який був звільнений з Мілана або Девід Моєс, який також відкритий для повернення в англійський клуб.

Водночас керівництву клубу цікавий Ґарет Саутґейт, але він зазначив, що не хоче очолювати команду посеред сезону.

Також розглялалася кандидатура Грема Поттера, але він очолив Вест Гем.

Раніше повідомлялося і про Жозе Моурінью, однак він не є претендентом. У нього не найкращі відносини з власниками Евертона, які є також власниками Роми, після спільної роботи в італійській команді.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Моєс Паулу Фонсека Гарет Саутгейт Шон Дайч Жозе Моурінью

Евертон

Евертон Миколенка звільнив головного тренера
Ожеледиця не завадить: Евертон підтвердив проведення матчу з Пітерборо
Миколенко проти Пітерборо, битва клубів Чемпіоншипу: анонс матчів Кубку Англії
Моурінью може очолити Евертон Миколенка
Евертон Миколенка може підсилитись півзахисником Астон Вілли

Останні новини