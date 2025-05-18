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Миколенко допоміг Евертону виграти прощальний матч на Гудісон Парк

Олег Дідух — 18 травня 2025, 15:59
Миколенко допоміг Евертону виграти прощальний матч на Гудісон Парк

Евертон Віталія Миколенка у матчі 37 туру АПЛ вдома обіграв 2:0 Саутгемптон. Сам українець вийшов у основі "Ірисок" і провів на полі всі 90 хвилин. Для Евертона це був прощальний матч на стадіоні Гудісон Парк – з сезону-2025/26 команда переїжджає на нову арену.

Чемпіонат Англії – АПЛ
37 тур, 18 травня

Евертон – Саутгемптон – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Ндіайє, 2:0 – 45+2 Ндіайє

Також сьогодні відбудуться ще чотири матчі 37 туру АПЛ:

  • 16:15 Вест Гем – Ноттінгем Форест
  • 17:00 Брентфорд – Фулгем
  • 17:00 Лестер – Іпсвіч
  • 18:30 Арсенал – Ньюкасл

Евертон завдяки цій перемозі набрав 45 очок і залишається 13-м у турнірній таблиці. Саутгемптон останній, 20-й із 12 балами.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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