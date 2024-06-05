Аль-Наср планує підписати голкіпера з Ліверпуля, ПСЖ або Ювентуса

Саудівський Аль-Наср планує посилити воротарську позицію у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головною ціллю клубу є голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер. Якщо з мерсисайдцями не вдасться дійти згоди, то команда з Ер-Ріяда перейде до запасного плану. Альтернативними варіантами фігурують Войцех Щенсний (Ювентус) і Кейлор Навас (ПСЖ).

#AlNassr want to sign a new goalkeeper: #Alisson (Liverpool) is their main target. The brazilian has been approached by another Saudi club. The Plan B are Keylor #Navas and Wojciech #Szczęsny. Offered to #Juventus’s GK a rich contract until 2026, but the polish seems oriented to… — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2024

Нагадаємо, нещодавно Аль-Наср поступився у фіналі Кубку Саудівської Аравії. Головна зірка команди Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій після чергового фіаско його клубу.