Аль-Наср планує підписати голкіпера з Ліверпуля, ПСЖ або Ювентуса
Саудівський Аль-Наср планує посилити воротарську позицію у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, головною ціллю клубу є голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер. Якщо з мерсисайдцями не вдасться дійти згоди, то команда з Ер-Ріяда перейде до запасного плану. Альтернативними варіантами фігурують Войцех Щенсний (Ювентус) і Кейлор Навас (ПСЖ).
Нагадаємо, нещодавно Аль-Наср поступився у фіналі Кубку Саудівської Аравії. Головна зірка команди Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій після чергового фіаско його клубу.