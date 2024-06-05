Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Наср планує підписати голкіпера з Ліверпуля, ПСЖ або Ювентуса

Владислав Уткін — 5 червня, 08:07
Аль-Наср планує підписати голкіпера з Ліверпуля, ПСЖ або Ювентуса

Саудівський Аль-Наср планує посилити воротарську позицію у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головною ціллю клубу є голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер. Якщо з мерсисайдцями не вдасться дійти згоди, то команда з Ер-Ріяда перейде до запасного плану. Альтернативними варіантами фігурують Войцех Щенсний (Ювентус) і Кейлор Навас (ПСЖ).

Нагадаємо, нещодавно Аль-Наср поступився у фіналі Кубку Саудівської Аравії. Головна зірка команди Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій після чергового фіаско його клубу.

Алісон Ліверпуль ПСЖ Ювентус Аль-Наср Войцех Щенсний Кейлор Навас

Аль-Наср

Каземіро може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму
Роналду хоче бачити в Аль-Насрі капітана Реала
Його кров стала жовтою: гендиректор Аль-Насра — про емоції Роналду
Роналду знову не зміг завоювати титул з Аль-Насром. Аль-Хіляль виграв Кубок Саудівської Аравії
Роналду встановив рекорд у чемпіонаті Саудівської Аравії

Останні новини