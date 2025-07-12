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Манчестер Юнайтед розглядає варіант із виплатою відступних за форварда збірної Італії

Олексій Погорелов — 12 липня 2025, 11:51
Мойзе Кін
Мойзе Кін
IMAGO

Нападник Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кін став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Зазнавши невдачі у переговорах з форвардом Спортинга Віктором Дьокерешем, який бажає приєднатися до Арсенала, манкуніанці перевели свою увагу на Кіна.

Згідно з джерелом, "червоні дияволи" розмірковують щодо активування клаусули в контракті 25-річного італійця з Фіорентиною в розмірі 45 мільйонів фунтів. Проте МЮ має поспішати, адже опція з відступними працюватиме до 15 липня.

Юнайтед не відлякує провал Кіна під час його виступів за Евертон. "Іриски" придбали форварда за 30 мільйонів, але за один рік на "Гудісон Парк" він забив тільки чотири голи в усіх турнірах.

Мойзе Кін перейшов до Фіорентини минулого літа, коли "фіалки" заплатили за нього Ювентусу 13 мільйонів євро. Футболіст взяв участь у 44 матчах в сезоні-2024/25, у яких відзначився 25 голами та 3 асистами.

Раніше з'явилася інформація, що Джейдон Санчо шантажує Манчестер Юнайтед відмовою перейти в Ювентус.

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