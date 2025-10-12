Нападник Манчестер Юнайтед може стати конкурентом Довбика в Ромі

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може поверутись до Серії А вже цієї зими.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Джан П'єро Гасперіні незадоволений результативністю Артема Довбика та Евана Фергюсона, а тому готовий дати шанс проявити себе нідерландцю.

Сам Зіркзе готовий із радістю залишити МЮ у пошуках ігрової практики, оскільки плекає певні надії взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Цього сезону форвард зіграв лише чотири матчі на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.

Цікаво, що влітку МЮ відмовився продавати Зіркзе попри предметний інтерес одразу чотирьох клубів.

Раніше повідомлялось, що Джошуа та ще один гравець "манкуніанців" проведе розмову з Аморімом щодо їхнього майбутнього в команді.