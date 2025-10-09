Манчестер Юнайтед працює над новою угодою з ветераном клубу

Центральний захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гаррі Магвайр може отримати новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Чинна угода Магвайра з МЮ діє до літа 2026 року і клуб активізував переговори з гравцем щодо її продовження.

Нещодавно відбулася особиста зустріч представників Магвайра з керівництвом клубу, а найближчими днями плануються подальші переговори щодо деталей контракту.

Зазначається, що в Юнайтед задоволені внеском та лідерськими якостями оборонця.

Захисник виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2019 року, коли "Червоні дияволи" віддали за нього Лестеру 87 мільйонів євро.

Напередодні була інформація, що Магвайр зацікавив клуби Саудівської Аравії.