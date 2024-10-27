Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Саудівської Аравії офіційно призначила нового головного тренера

Олексій Мурзак — 27 жовтня, 15:41
Збірна Саудівської Аравії офіційно призначила нового головного тренера
Ерве Ренар
IMAGO

Французький фахівець Ерве Ренар повернувся на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це пресслужба національної команди повідомила в соцмережі X.

56-річний спеціаліст вже працював із саудівською командою з 2019 по 2023 роки. Француз вивів Саудівську Аравію на чемпіонат світу-2022. Пізніше він очолив жіночу збірну Франції.

Ренар змінив на посаді головного тренера Роберто Манчіні, який очолював збірну з серпня 2023 року. Після чотирьох проведених матчів під керівництвом італійця Саудівська Аравія здобула лише одну перемогу (над аутсайдером групи – Китаєм), а також програла Японії та сенсаційно зіграла внічию у домашніх матчах проти Індонезії та Бахрейну.

У листопаді на Саудівську Аравію чекають ще два матчі у відборі на ЧС-2026 – вона на виїзді протистоятиме Австралії (14 листопада) та Індонезії (19 листопада).

Раніше повідомлялося, що очолити збірну може колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.

Роберто Манчіні

Роберто Манчіні

Хаві розповів, чи розглядатиме пропозиції від МЮ та збірної Катару
Манчіні отримає 20 млн євро компенсації від Саудівської Аравії
Манчіні звільнили з посади головного тренера Саудівської Аравії
Зідан може змінили Манчіні на посаді головного тренера Саудівської Аравії
Збірна Саудівської Аравії розмірковує над звільненням іменитого європейського тренера

Останні новини