Збірна Саудівської Аравії офіційно призначила нового головного тренера

Французький фахівець Ерве Ренар повернувся на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це пресслужба національної команди повідомила в соцмережі X.

56-річний спеціаліст вже працював із саудівською командою з 2019 по 2023 роки. Француз вивів Саудівську Аравію на чемпіонат світу-2022. Пізніше він очолив жіночу збірну Франції.

Ренар змінив на посаді головного тренера Роберто Манчіні, який очолював збірну з серпня 2023 року. Після чотирьох проведених матчів під керівництвом італійця Саудівська Аравія здобула лише одну перемогу (над аутсайдером групи – Китаєм), а також програла Японії та сенсаційно зіграла внічию у домашніх матчах проти Індонезії та Бахрейну.

У листопаді на Саудівську Аравію чекають ще два матчі у відборі на ЧС-2026 – вона на виїзді протистоятиме Австралії (14 листопада) та Індонезії (19 листопада).

Раніше повідомлялося, що очолити збірну може колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.