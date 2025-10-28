Стадіон у небі: Саудівська Аравія шокує світ планами звести арену на хмарочосі
Саудівська Аравія знову вражає масштабами своїх амбіцій! Країна планує побудувати перший у світі "небесний стадіон" – арену, розташовану високо над землею.
Проєкт під назвою NEOM Stadium викликав справжній фурор у соцмережах після публікації нового AI-відео-концепту, на якому арена ніби "злітає" над хмарочосом.
За попередніми даними, стадіон матиме місткість близько 46 тисяч глядачів і височітиме на висоті 350 метрів.
Новаторська арена стане частиною грандіозного мегапроєкту NEOM, який Саудівська Аравія реалізує перед домашнім чемпіонатом світу з футболу 2034 року. Раніше серед представлених ідей було 15 ультрасучасних стадіонів, зокрема гігантський King Salman Stadium на 92 тисячі місць.
Попередній план передбачав початок будівництва у 2027 році та завершення до 2032-го. Однак нова візуалізація натякає, що концепцію могли змінити: замість стадіону на "місті-лінії" The Line тепер мова йде про арену, зведену над класичним хмарочосом.
Наразі це лише концепт, але соціальні мережі вже вибухнули обговореннями, захоплюються тим, як Саудівська Аравія планує перетворює наукову фантастику на реальність.
Нагадаємо чемпіонат світу 2034 року стане першим розширеним турніром, який відбудеться в одній країні за участю 48 команд.
У грудні минулого року ФІФА затвердила країни-господарки чемпіонатів світу 2030 та 2034 років. Згодом стало відомо, що організація порушила правила обрання господаря ЧС під час відповідної процедури.