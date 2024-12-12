ФІФА порушила правила вибору господарів чемпіонату світу-2034
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) порушила правила обрання господаря чемпіонатів світу 2030 та 2034 років.
Про це повідомляє видання The New York Times.
Річ у тім, що країни-господарки обох мундіалів були обрані одним голосуванням, що є порушенням регламенту. Згідно з пунктом 211 країни-члени організації мають взяти участь в одному голосуванні, на якому обирається один господар ЧС.
Цього ж року члени ФІФА обрали господарів для двох наступних турнірів одночасно. Також згідно з інформацією видання не було жодних дебатів, учасників попросили продемонструвати своє рішення, піднімаючи руки та аплодуючи.
У 2030 році мундіаль прийматимуть Іспанія, Марокко та Португалія. На честь 100-річчя турніру, перший матч відбудеться в Уругваї, а два наступні в Аргентині та Парагваї.
Перший матч буде зіграно у Монтевідео - місті, яке приймало перший матч історичного чемпіонату світу у 1930 році.
Другий матч відбудеться в Аргентині через те, що "альбіселесте" були фіналістами першого в історії турніру.
Наступний чемпіонат світу пройде на полях Саудівської Аравії.
Відзначимо, що конкурсу на проведення чемпіонату світу-2034 не було. Саудівська Аравія була єдиною претенденткою на проведення турніру. Австралія вивчала можливість подачі заявки на проведення турніру, але вирішила не боротись за це право.
Раніше голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА з приводу ЧС-2034 у Саудівській Аравії.