ФІФА порушила правила вибору господарів чемпіонату світу-2034

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) порушила правила обрання господаря чемпіонатів світу 2030 та 2034 років.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Річ у тім, що країни-господарки обох мундіалів були обрані одним голосуванням, що є порушенням регламенту. Згідно з пунктом 211 країни-члени організації мають взяти участь в одному голосуванні, на якому обирається один господар ЧС.

Цього ж року члени ФІФА обрали господарів для двох наступних турнірів одночасно. Також згідно з інформацією видання не було жодних дебатів, учасників попросили продемонструвати своє рішення, піднімаючи руки та аплодуючи.

У 2030 році мундіаль прийматимуть Іспанія, Марокко та Португалія. На честь 100-річчя турніру, перший матч відбудеться в Уругваї, а два наступні в Аргентині та Парагваї.

Перший матч буде зіграно у Монтевідео - місті, яке приймало перший матч історичного чемпіонату світу у 1930 році.

Другий матч відбудеться в Аргентині через те, що "альбіселесте" були фіналістами першого в історії турніру.

Наступний чемпіонат світу пройде на полях Саудівської Аравії.

Відзначимо, що конкурсу на проведення чемпіонату світу-2034 не було. Саудівська Аравія була єдиною претенденткою на проведення турніру. Австралія вивчала можливість подачі заявки на проведення турніру, але вирішила не боротись за це право.

Раніше голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА з приводу ЧС-2034 у Саудівській Аравії.