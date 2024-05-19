Сассуоло вилетів із Серії А, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи: результати матчів чемпіонату Італії

У неділю, 19 травня, відбулися п'ять матчів у межах 37 туру чемпіонату Італії з футболу-2023/24.

Зокрема, Сассуоло в меншості поступився Кальярі та втратив математичні шанси залишитися в Серії А. За тур до кінця чемпіонату команда відстає від рятівного 17 місця на 5 очок.

Також Лаціо зіграв унічию з чемпіоном Італії Інтером та гарантував собі вихід до групи Ліги Європи в наступному сезоні.

Чемпіонат Італії — Серія А

37 тур, 19 травня

Сассуоло — Кальярі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Праті, 0:2 - 90+1 Лападула

Монца — Фрозіноне 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 9 Шеддіра

Удінезе — Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90 Н'янг, 1:1 - 90+14 Самарджич

Українець Віктор Коваленко весь матч провів на лаві запасних.

Інтер — Лаціо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Камада, 1:1 - 87 Дюмфріс

Рома — Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Лукаку

Українець Руслан Малиновський вийшов на поле на 81 хвилині.

Напередодні Аталанта перемогла Лечче та вийшла в Лігу чемпіонів, а Торіно переграв Мілан