Сассуоло вилетів із Серії А, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи: результати матчів чемпіонату Італії
У неділю, 19 травня, відбулися п'ять матчів у межах 37 туру чемпіонату Італії з футболу-2023/24.
Зокрема, Сассуоло в меншості поступився Кальярі та втратив математичні шанси залишитися в Серії А. За тур до кінця чемпіонату команда відстає від рятівного 17 місця на 5 очок.
Також Лаціо зіграв унічию з чемпіоном Італії Інтером та гарантував собі вихід до групи Ліги Європи в наступному сезоні.
Чемпіонат Італії — Серія А
37 тур, 19 травня
Сассуоло — Кальярі 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 71 Праті, 0:2 - 90+1 Лападула
Монца — Фрозіноне 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 9 Шеддіра
Удінезе — Емполі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 90 Н'янг, 1:1 - 90+14 Самарджич
Українець Віктор Коваленко весь матч провів на лаві запасних.
Інтер — Лаціо 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Камада, 1:1 - 87 Дюмфріс
Рома — Дженоа 1:0 (0:0)
Гол: 0:1 - 79 Лукаку
Українець Руслан Малиновський вийшов на поле на 81 хвилині.
Напередодні Аталанта перемогла Лечче та вийшла в Лігу чемпіонів, а Торіно переграв Мілан