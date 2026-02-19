Мілан запропонує Модричу новий контракт – ЗМІ

Хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич може залишитися у складі "россонері" на ще один сезон.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво клубу має намір запропонувати 40-річному футболісту продовження контракту, який закінчується 30 червня 2026 року.

У Мілані готові запропонувати хорвату 4,5 мільйона євро за сезон, щоб переконати його залишитися в клубі, а кваліфікація до Ліги чемпіонів наступного сезону може стати вирішальним фактором у остаточній згоді Модрича.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника 27 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких він встиг відзначитися двома забитими м'ячами і трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, відбувся заключний матч 25 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Мілан вдома зіграв унічию з Комо.